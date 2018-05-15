Дачный фестиваль в Плёсе пройдет в два этапа

19 мая в Плёсе пройдёт концерт «Мечта об Италии», посвященный образам Италии в русской музыке. На сцене Левитановского культурного центра выступят солисты Центра оперного пения Галины Вишневской и стипендиаты Фонда Мстислава Ростроповича.
Прозвучат произведения Александра Варламова, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. Партию фортепиано исполнят Валерий Герасимов и Валерия Петрова. Выступление начнётся в 19:00.
Концерт состоится в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина, который в этом году пройдёт в 2 этапа - 19 мая и 30 июня. Фестиваль будет проходить уже в четвёртый раз и станет ключевым событием «Года Италии в Плёсе» - проекта, который реализуется при поддержке Посольства Италии в России и Министерства культуры Российской Федерации.
Плёс активно взаимодействует с городами Европы, выстраивая дружеские отношения и создавая систему культурного обмена. В недавнем прошлом установлены постоянные связи между Плёсом и городами Италии: Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто (в феврале 2018 года). Для укрепления культурных связей было принято решение объявить нынешний событийный сезон «Годом Италии в Плёсе».
Впервые Дачный фестиваль имени Шаляпина состоялся в 2015 году. С тех пор фестиваль проходит в Плёсе ежегодно при поддержке Совета Плёсского городского поселения, Корпорации развития Плёса и Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Меценатами Фестиваля выступают Фонд «Традиции и культура», Фонд имени Мустая Карима, Русская Медная Компания.
Президент фестиваля - Инга Каримова, художественный руководитель фестиваля - народный артист Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Аскар Абдразаков.