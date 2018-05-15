В Иванове установлена стоимость электронных проездных билетов

С 1 июня в продажу поступят электронные карточки для поездок в троллейбусах: проездной «Безлимитный» и проездной «Пересадка».
Для школьников, студентов и пенсионеров ничего не изменится. Проездные будут стоить столько же, пожилые люди по-прежнему смогут оплачивать проезд с помощью социальной карты и талонами. Остальные пассажиры смогут купить электронные проездные двух видов.
Николай Мановский, председатель комитета по транспорту администрации г. Иваново: «Первое, это безлимитный, но со сроком действия: один день, семь дней и один месяц. И второй, соответственно, под названием «Пересадка». Стоимость поездки будет ниже на один рубль, и будет также возможность пересесть на общественный транспорт».
Безлимитный проездной на один день будет стоить 45 рублей, на неделю - 318, на месяц - 1080. Купить и пополнить карточку можно будет в кассах коммунальных платежей. Снимать деньги за проезд с карточек будут с помощью тех же самых терминалов, с которыми кондукторы работают в троллейбусах.
В перспективе планируют ввести проездные и для маршруток и автобусов. А также сделать возможным оплату проезда по банковским карточкам. Правда, пока все это только разговоры.