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Ивановцы, поставившие лучший в стране спектакль о Холокосте, поедут в Иерусалим

Сегодня победители Всероссийского фестиваля-конкурса «Память народа» встретились с председателем Ивоблдумы
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Ивановцы, поставившие лучший в стране спектакль о Холокосте, поедут в Иерусалим
Сегодня победители Всероссийского фестиваля-конкурса «Память народа» встретились с председателем Ивоблдумы
15.05.2018, 16:10
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Как мы сообщали ранее, воспитанники Ивановского детского дома "Радуга" стали победителями Всероссийского фестиваля-конкурса "Память народа", посвященного жертвам Холокоста. Юные артисты из театра-студии "Детский остров" представили на суд жюри и зрителей литературно-музыкальный спектакль "Память", основанный на письмах и воспоминаниях евреев, оказавшихся во время войны в зоне оккупации и в концентрационных лагерях.

Участию в конкурсе предшествовала целая история. По положению в нем могли состязаться преподаватели и студенты образовательных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет. Между тем возраст артистов "Детского острова" - от 16 до 18. Председатель областной думы Виктор Смирнов направил заместителю Председателя Госдумы Петру Толстому письмо с просьбой разрешить ребятам участвовать в конкурсе в порядке исключения. Ивановцам пошли навстречу. И совершенно неожиданно выступление ребят произвело на фестивале фурор. Их признали победителями.

Главным призом для воспитанников театра-студии стала поездка в Иерусалим в конце июня. А сегодня юные артисты встретились с председателем областной думы Виктором Смирновым, который поздравил их с победой.

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