Установка общедомовых счетчиков на тепло в Иванове стала камнем преткновения

Установка общедомового счетчика на тепло - требование федерального закона. Изначально предполагалось, что это будет делаться силами собственников жилья по решению общих собраний. Но инициативных - единицы. В итоге оборудование в многоквартирных домах стали устанавливать ресурсоснабжающие организации. На кредитные средства.

Однако примерно пятая часть уже установленных приборов учета не принята в эксплуатацию и сегодня - из-за споров между ресурсниками и управляющими компаниями. Коммунальщики не спешат брать на себя дополнительную ответственность за обслуживание узлов учета. Собирать деньги за установку счетчиков они также не желают. Но есть судебные решения, которые обязывают их это делать. Отсюда дополнительные строки в квитанциях - установка общедомового прибора и проценты за установку. Стоимость узла учета - около 150 тысяч рублей. Закон разрешает рассрочку на 5 лет. Однако собственники по своей инициативе могут договориться о единовременной выплате. Хотя не все понимают, за что платить, есть дома, где прибор установлен, но его показания не учитываются.

Нужно ли платить за установку общедомового прибора учета тепловой энергии, если он не работает? Имеет ли право управляющая организация потребовать единовременной оплаты, хотя закон разрешает пятилетнюю рассрочку? Об этом, а также о правах и обязанностях собственников смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».