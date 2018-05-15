В подвале дома на улице Шубиных в Иванове больше недели не могли откачать воду

Звук текущей воды жители услышали еще 8 мая. И сразу позвонили в ООО "Управляющую жилищно-коммунальную компанию № 1", руководитель - Ликсонова Светлана Сергеевна. Заявку там приняли, пообещали, что мастера приедут после 9 мая. За неделю жители обращались к коммунальщикам неоднократно, относили и письменное заявление. Однако отреагировали в управляющей компании только сегодня, после того, как жители пожаловались в администрацию и позвонили на телевидение.
Воду откачивали несколько часов. По мнению мастеров, фундамент дома на уровень ниже, чем сливной колодец, поэтому грунтовые воды скапливаются под пятиэтажкой.
Как прокомментировали бездействие в ООО "Управляющей жилищно-коммунальной компании №1" - смотрите сегодня вечером в нашем репортаже в программе "Губерния".