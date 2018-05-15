Студенты попросили Воскресенского принять участие в губернаторских выборах

Как мы уже рассказывали, сегодня врио губернатора встретился со студенческой общественностью. Он ответил на все вопросы собравшихся и поделился планами относительно развития региона. В свою очередь студенты предложили свою помощь и выразили готовность поддержать Станислава Воскресенского в губернаторских выборах. С такой инициативой выступили студентка 3 курса ИГХТУ Александра Соболева, представляющая молодежную творческую группу научно-исследовательского и проектного центра имени Тарковского, а также председатель студенческого совета РАНХиГС Татьяна Масленникова.