В регионе объявлен новый конкурсный набор в рамках кадрового проекта «Команда Губернатора»

Очередной конкурсный отбор в рамках кадрового проекта «Команда Губернатора: Будущее за нами!» стартует в Ивановской области 25 июня. Победители конкурса смогут заключить договор с правительством Ивановской области о целевом обучении с последующим трудоустройством в органы исполнительной власти региона.

Отбор проводится в Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

При проведении оценки кандидатов будет учитываться количество баллов, полученных по результатам ЕГЭ по профильным дисциплинам (обществознание, русский язык, математика), средний балл успеваемости в период обучения в 10 и 11 классах по профильным дисциплинам, портфолио, представленные выпускниками школ. Также в рамках конкурса ребята напишут эссе о своем видении государственной службы и выборе профессии. Победителей конкурсного отбора определят по сумме баллов за все конкурсные процедуры. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте правительства Ивановской области в разделе Власть/Государственная служба/Команда Губернатора: Будущее за нами!

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 25 июня по 9 июля 2018 года в правительстве Ивановской области (г. Иваново, ул. Пушкина, д.9, кабинет № 211). Контактные телефоны: 8 (4932) 41-10-75, 41-14-91.

В региональном правительстве добавили, что региональный кадровый проект направлен на подбор и профессиональную подготовку молодых кадров для системы органов исполнительной власти Ивановской области. Проект реализуется с 2015 года в направлениях: «PROдвижение - Поколение 2020» (среди выпускников школ), «Мастерская инноваций. Анализ и проектирование» (среди студентов, проходящих обучение по программам магистратуры), «Молодые лидеры. Знания и опыт – здесь и сейчас» (среди граждан, имеющих высшее образование и стаж работы по специальности). За этот период проведено три конкурсных отбора, по итогам которых победители заключили с областным правительством договор о целевом обучении.