С 18 по 20 мая в Иванове пройдет региональный этап международного фестиваля «Локобол-РЖД» среди команд мальчиков 2007-2008 годов рождения. В соревнованиях примут участие 20 команд из Ивановской области. Место проведения - стадион «Локомотив».
Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» является одним из самых крупных проектов в истории детского футбола России. Участие в турнире принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов. В этом году соревнования приурочены к чемпионату мира по футболу и посвящены истории мировых первенств.