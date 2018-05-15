Чиновники и права потребителей, штраф за не свое место на парковке и онлайн-кассы в помощь

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Парковка для инвалидов. Какой штраф придется заплатить вам, если вы заняли не свое место?

- Всех чиновников региона заставили защищать права потребителей. Будет ли толк от новой комиссии?

- Очередной кулинарный шедевр. Салат, да непростой – «Охотничий».

- Онлайн-кассы как инструмент для снижения налогов. Только предпринимателям нужно поторопиться.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.