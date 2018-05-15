Три торговых центра в Иванове могут закрыть

ГУ МЧС России по Ивановской области сегодня провело выездные публичные слушания в Кинешме с представителями власти, прокуратуры и бизнес-сообщества. Обсуждались итоги проверок торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей.

Всего было проведено 253 проверки. В результате выявили 3463 нарушения требований противопожарной безопасности. 644 из них — нарушения капитального характера. То есть нарушения систем противопожарной защиты, плохо организованные эвакуационные пути, изменения планировки ТРЦ. Также нарушения режимного характера: несоблюдение требований по эвакуации людей при пожаре, неисправность систем экстренного оповещения людей и незнание персоналом ТРЦ правил поведения при пожаре. Проверки противопожарной безопасности пока продолжаются.

Напомним, внеплановые проверки торгово-развлекательных центров Ивановской области инициированы прокуратурой региона после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Информация обо всех выявленных государственным пожарным надзором нарушениях пересылается в надзорный орган, который после решает вопрос о возбуждении административного производства. Вплоть до временной приостановки деятельности отдельных торговых центров.

Олег Эсатов, начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Ивановской области: «По имеющейся информации, у нас в настоящее время по 3 объектам защиты сотрудниками прокуратуры Ивановской области подготовлены иски в судебные органы для принятия решения о временной приостановке деятельности данных объектов. Потому что на этих объектах были выявлены грубые нарушения противопожарной безопасности. А именно: нарушения связанны с эксплуатацией систем противопожарной защиты, их обслуживания, систем эвакуации людей при пожаре, дымоудаления, оповещения, изменения объема планировочных решений на объекте защиты».

Напомним, несколько нарушений так называемого капитального характера выявлялись в ходе проверок в различных ТРЦ Иванова. Среди них «Евролэнд», «Серебряный город» и другие. Пока что информацию о том, какие именно торговые центры могут приостановить работу ни в МЧС, ни в прокуратуре региона не сообщают.