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ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

И кто же все-таки контролирует их техническое состояние 
Лента новостей
15.05.2018, 20:34
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ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области
15.05.2018, 20:30
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15.05.2018, 18:07
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15.05.2018, 17:51
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ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области
И кто же все-таки контролирует их техническое состояние 
15.05.2018, 20:34
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Несколько дней наш коллега пытался выяснить, какая именно служба контролирует техсостояние аттракционов в Ивановской области. Понятно, что ответственность за безопасность каруселей лежит на руководителе зоны отдыха, том же директоре парка.

Но ведь должны быть надзорные органы, проверяющие, насколько ответственно относятся к эксплуатации довольно опасного объекта те, кто зарабатывает на нем деньги. Пока исправность аттракциона подтверждается лишь техосвидетельствованием. Закон обязывает проводить его всего лишь раз в два года.

Только в паре десятков российских регионов к эксплуатируемой в парках технике относятся более требовательно. Там безопасное техсостояние аттракционов - объект контроля местных служб. Либо специально созданных, либо наделенных дополнительными полномочиями по регулярной проверке оборудования.

А что у нас? Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко. Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ

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15.05.2018, 18:42
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Бесконтрольные карусели
Автор: Татьяна Прокопенко Несколько дней мой коллега пытался выяснить, какая именно служба контролирует техсостояние аттракционов в Ивановской области. Понятно, что ответственность за безопа...
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