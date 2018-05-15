ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

Несколько дней наш коллега пытался выяснить, какая именно служба контролирует техсостояние аттракционов в Ивановской области. Понятно, что ответственность за безопасность каруселей лежит на руководителе зоны отдыха, том же директоре парка.

Но ведь должны быть надзорные органы, проверяющие, насколько ответственно относятся к эксплуатации довольно опасного объекта те, кто зарабатывает на нем деньги. Пока исправность аттракциона подтверждается лишь техосвидетельствованием. Закон обязывает проводить его всего лишь раз в два года.

Только в паре десятков российских регионов к эксплуатируемой в парках технике относятся более требовательно. Там безопасное техсостояние аттракционов - объект контроля местных служб. Либо специально созданных, либо наделенных дополнительными полномочиями по регулярной проверке оборудования.

А что у нас? Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко. Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.