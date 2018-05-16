Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 мая

По информации городского управления благоустройства, 16 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Фрунзе, Спартака, Сарментовой, шоссе Энергетиков, проспекте Текстильщиков, в 8-м Завокзальном переулке. А также восстановление покрытия на остановках общественного транспорта на проспекте Текстильщиков (у дома №5), ремонт покрытия в подмостовом переходе на площади Пушкина.
Профилирование покрытия автогрейдером будет идти на шоссе Энергетиков (планировка обочин).