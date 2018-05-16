В День города в Иванове будет запрещена продажа алкоголя

19 мая в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Иваново будут введены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Запрет на продажу алкоголя с 09.00 до 21.00 затронет торговые объекты, расположенные на площади Победы, площади Пушкина, площади Революции; на проспектах Ленина и Шереметевский, на улицах 10 Августа, Арсения, Багаева, Богдана Хмельницкого (от улицы Багаева до улицы Танкиста Белороссова), Варенцовой, Громобоя, Демидова, Жарова (дома 8 и 10), Зверева, Ермака, Калинина, Карла Маркса, Красногвардейская, Красной Армии, Крутицкая, 8 Марта, Маяковского (до улицы Ташкентской, дом 24), Палехская, Пушкина, Садовая, Смирнова (от дома 1 до дома 14), Советская, Станко, в переулке Аптечном.

Продажа алкоголя также будет запрещена с 11.00 до 16.00 на улицах Комсомольская, Марии Рябининой, Подгорная, в переулках Пограничный и Подгорный, c 13.00 до 17.00 на проспекте Текстильщиков (дом 80) у торгового центра «Аксон», с 16.00 до 18.00 на проспекте Строителей (дома 50, 50а, 50в). Ограничения будут действовать с 12.00 до 19.00 в парках культуры и отдыха имени Революции 1905 года, имени В.Я. Степанова и «Харинка».

Запрет не коснется розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Кроме этого, организациям розничной торговли, общественного питания (на вынос) и индивидуальным предпринимателям, расположенным в местах проведения праздничных мероприятий, рекомендовано не осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре с 09.00 19 мая до 09.00 20 мая 2018 г.