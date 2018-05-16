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Прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности
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Прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО
Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности
16.05.2018, 10:13
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Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В результате было установлено, что данная организация допустила нарушения при заключении договоров на указание услуг по обращению с ТКО между потребителями и операторами, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, обработке и размещению отходов. Договоры на размещение отходов IV классов опасности заключались с организациями, не имеющими соответствующих лицензий. Работа по ликвидации несанкционированных свалок проводилась ненадлежащим образом.

Установлены факты несвоевременного сбора твердых коммунальных отходов у населения. Требует активизации работа Регионального оператора по обеспечению жителей частных домовладений пакетами для накопления ТКО. Допускается транспортирование отходов IV класса опасности в отсутствие паспортов на опасные отходы.

Кроме того, выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» внесено представление об устранении нарушений, причин и условий им способствующих. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

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