В Иванове проведут фольклорный флешмоб

17 мая в Ивановском колледже культуры состоится XII Межрегиональная научно-практическая конференция студентов на тему: «100 лет Ивановской губернии: культурно-историческое наследие».
Участники мероприятия выступят с докладами по проблемам создания и становления Ивановской губернии, сохранения традиций народной культуры, вклада жителей Ивановской области в развитие экономики, культуры и искусства России.
В конференции примут участие студенты Ивановского, Костромского, Ярославского колледжей культуры, Ивановского кооперативного техникума, Ивановского колледжа сферы услуг.
Креативным аспектом конференции являются выступления народного фольклорного ансамбля «Златоуст», народного ансамбля русской песни «Добрица», которые исполнят песни Ивановской области, записанные студентами в рамках этнографических экспедиций в Ландеховском и Савинском районах.
Участники ансамбля «Добрица» проведут флешмоб по изучению песенного фольклора Ивановского региона.
В финале конференции участникам будет предложено сфотографироваться с хештегом «100 лет Ивановской губернии» для размещения на сайтах профессиональных образовательных организаций и в социальных сетях.
Материалы конференции будут размещены на сайте Ивановского колледжа культуры в специальном выпуске сборника «Методический вестник» колледжа культуры.