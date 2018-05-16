Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды
Как мы сообщали ранее
, цена за литр бензина за последние несколько месяцев в Иванове постоянно поднимается - чуть ли не каждую неделю.
Если в январе цена самой ходовой марки бензина АИ-95 на заправках составляла 39 рублей 25 копеек, то сейчас - уже 41 рубль 25 копеек. (Рост - 2 рубля)
Аналогичная ситуация и с другими видами топлива.
Например, цена за литр дизеля в конце марта была 39 рублей 90 копеек. Сейчас он стоит уже 41 рубль 80 копеек.
Цены стали расти после окончания выборов Президента РФ в марте 2018 года.