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Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды

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Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды
16.05.2018, 10:46
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Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды

Как мы сообщали ранее, цена за литр бензина за последние несколько месяцев в Иванове постоянно поднимается - чуть ли не каждую неделю. 
Если в январе цена самой ходовой марки бензина АИ-95 на заправках составляла 39 рублей 25 копеек, то сейчас - уже 41 рубль 25 копеек. (Рост - 2 рубля)

Аналогичная ситуация и с другими видами топлива.
Например, цена за литр дизеля в конце марта была 39 рублей 90 копеек. Сейчас он стоит уже 41 рубль 80 копеек.

Цены стали расти после окончания выборов Президента РФ в марте 2018 года.

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04.05.2018, 15:02
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После президентских выборов цены на топливо в регионе повышались уже пять раз
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