В Ивановской области пенсионерка украла 4 кг мяса, 2 курицы и 2 кг пельменей

В деревне Чертовищи Вичугского района была совершена кража. Из частного дома похитили сотовый телефон, а также 4 кг мяса, 2 курицы, 2 кг пельменей. Полиция быстро вычислила того, кто причастен к краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, подозреваемой оказалась 58-летняя жительница поселка Старая Вичуга. Женщина ранее неоднократно была судима за имущественные преступления.Как оказалось, фигурантка знакома с хозяином жилища и знала, когда его не бывает дома. Похищенное у нее изъято и будет возращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.