Лента новостей

 22

Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

 73

В Иванове пройдет фестиваль баскетбола 3х3

 124

На дорожную разметку в Иванове потратят 5,3 млн рублей

 183

В Иванове пройдет парад мужских ремёсел

 234

Движение по мосту через Нерль в Гаврилово-Посадском районе вновь открыли

 453

В Ивановской области пенсионерка украла 4 кг мяса, 2 курицы и 2 кг пельменей

 379

В Иванове проведут фольклорный флешмоб

 846

Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды

 1195

В пруду на территории коллективных садов в Шуе найден труп мужчины

 1181

Прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО

 1401

В День города в Иванове будет запрещена продажа алкоголя

 890

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 мая

 2707

Семь депутатов Ивановской городской Думы готовы подать в отставку

 2299

ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

 3244

"Тайный визит" губернатора области в Палех: на кону 100 миллионов

 10104

Три торговых центра в Иванове могут закрыть

 7497

Чиновники и права потребителей, штраф за не свое место на парковке и онлайн-кассы в помощь

 4094

В Ивановской области стадо коров повредило автомобиль

 2421

В Иванове пройдет региональный этап международного фестиваля «Локобол»

 1548

В регионе объявлен новый конкурсный набор в рамках кадрового проекта «Команда Губернатора»

 1473

В подвале дома на улице Шубиных в Иванове больше недели не могли откачать воду

 1535

Студенты попросили Воскресенского принять участие в губернаторских выборах

 2001

Установка общедомовых счетчиков на тепло в Иванове стала камнем преткновения

 1528

Ивановцы, поставившие лучший в стране спектакль о Холокосте, поедут в Иерусалим

 2401

В Иванове установлена стоимость электронных проездных билетов

 1850

Дачный фестиваль в Плёсе пройдет в два этапа

 4367

Фонтан в ивановском Сквере мастеров обещают открыть в середине июля

 1711

В День города по Иванову будет ходить бесплатный экскурсионный троллейбус

 4195

Станислав Воскресенский пообещал студентам привезти в Иваново Дудя

 4145

По обочине на красный: автохам на Range Rover попал на видео

 2669

Права потребителей будут защищать всем миром

 4217

Вместо шествия в День города Иваново будет яркое шоу

 4397

В Ивановской области названа семья года

 2605

Южа завела дружбу с Южным Бутово

 1830

В Ивановской области пенсионер убил пенсионера

 2451

В Ивановской области утонул молодой мужчина

 1472

Юные богословы из Ивановской области стали лауреатами международного форума

 1135

Кинешма на сутки останется без газа

 1232

В Иванове до 1 сентября осветят 155 пешеходных переходов

 1377

В Ивановской области зарплату на карту «Мир» получают уже 99% бюджетников

 1186

Почти 30 тысяч туристов посетили Ивановскую область в майские праздники

 2056

Житель Ивановской области подозревается в незаконном лишении человека свободы

 1430

Ивановец стал чемпионом Европы по фехтованию

 989

В Иванове восстановят покрытие на остановках общественного транспорта

 1605

В Ивановской области нетрезвый водитель перевернулся на «ВАЗе»

 13008

В Иванове образовался смерч-вихрь

 8853

В Ивановской области 6-летний ребенок захлебнулся в квартире выпитой водой

 4274

В Ивановской области поощрили общественных помощников полиции

 6599

Владимир Путин наградил врача ивановской больницы

 3239

Девочка, получившая серьезные травмы при падении с карусели «Вихрь», идет на поправку