В Иванове пройдет парад мужских ремёсел

18 мая в 16.00 в областном координационно-методическом центре культуры и творчества состоится открытие выставки «Парад мужских ремёсел», приуроченной к 100-летию Ивановской губернии.
В экспозиции будут представлены работы 26 мастеров из областного центра, Гаврилово-Посадского, Тейковского, Ильинского, Кинешемского, Шуйского, Южского районов.
В рамках открытия выставки запланировано проведение интерактивного мастер-шоу, на котором посетители смогут увидеть, как работают мастера, как происходит процесс создания глиняных, деревянных, берестяных и других изделий, а также пообщаться с опытными мастерами, имеющими звание «Народный мастер Ивановской области» и познакомиться с молодыми ремесленниками, которые работают в собственных мастерских, продолжая развивать и популяризировать старинные ремёсла. На мастер-шоу любой желающий сможет попробовать себя в роли мастера-умельца и сделать что-нибудь своими руками.
Также запланированы экскурсии, лекции по истории ремесел, концерты и творческие встречи.
Выставка будет работать до 23 июня текущего года.