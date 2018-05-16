На дорожную разметку в Иванове потратят 5,3 млн рублей

В областном центре продолжаются работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Вчера разметку наносили на улице Смирнова. Работы там продолжатся и сегодня, а также на улицах Постышева и 1-й Полянской. Кроме того, 16 мая будет наноситься осевая разметка на улицах Сарментовой и Спартака, в 8-м Завокзальном переулке.
Как сообщили в мэрии, в 2018 году муниципальными контрактами на нанесение горизонтальной дорожной разметки предусмотрено 5 млн 300 тыс. рублей.
Из них:
- 2 млн 700 тыс. рублей - на нанесение продольной (осевой) горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью более 70 000 погонных метров;
- 1 млн 50 тыс. рублей - на нанесение вертикальной дорожной разметки общей протяженностью 15 000 погонных метров;
- 1 млн 550 тыс. рублей - на нанесение дорожной разметки «Пешеходный переход» и «Стоп-линия» с применением термопластика общей протяженностью 6 875 погонных метров.