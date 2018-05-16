В Иванове пройдет фестиваль баскетбола 3х3

19 мая, в День города, в областном центре пройдет фестиваль баскетбола 3х3 среди мужских и женских команд. В нем смогут принять участие спортсмены в возрасте от 11 до 17 лет, а также взрослые.
Соревнования пройдут на открытых баскетбольных площадках:
- в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова среди команд юношей и мужчин;
- у спорткомплекса «Энергия» (Бакинский проезд, 55-а) среди команд девушек и женщин.
Регистрация команд начнется в 09.00 по местам проведения соревнований. Старт соревнований - в 10.00.
Приглашаются все желающие. Победителей ждут призы.