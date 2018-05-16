Готов проект по благоустройству Палеха

Архитектурное бюро «Стрелка» завершает дизайн-проект удобной городской среды Палеха. Об этом сегодня на заседании правительства заявил временно исполняющий обязанности Ивановской области Станислав Воскресенский. Напомним, на преображение исторической части поселка было выделено 100 млн федеральных рублей.

Концепция благоустройства Палеха площадью 18 га объединит основные достопримечательности исторического центра поселка: комплекс Государственного музея палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней, старинные дома-музеи знаменитых художников-палешан, часовню Александра Невского. Благоустройство центральной части Палеха создаст условия для развития главного туристического маршрута поселка, а также сделает его доступным для пеших экскурсионных групп всех категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей старшего поколения и детей.

На следующей неделе готовый проект благоустройства вынесут на публичные слушания. Кроме того, Станислав Воскресенский напомнил, что в этом году будет отремонтирован участок дороги Шуя - Палех. Если конкретно - это 11,5 км дороги от Шуи до Палеха, 1,7 км обхода вокруг Палеха, и 2 км дороги со стороны Ростова до въезда в Палех. На это потратят больше половины от 266, 1 млн рублей, выделенных на ремонт трассы Ростов — Иваново — Нижний Новгород.

Станислав Воскресенский, врио губернатора ивановской области: «Кроме того, дополнительно выбили, откровенно говоря, деньги из федерального центра на дорогу от Шуи до Палеха. Кто ездит, знает, о чем идет речь. Там часть дороги нормальная, а часть — как будто бомбили, ей Богу! Мы за этот год должны эту часть дороги привести в порядок».