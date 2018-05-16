Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах

Теперь, собираясь на дачу, устраивая детский праздник, чаепитие в офисе или планируя собраться с друзьями за кружкой «пенного», совсем не обязательно бежать за вкусняшками в магазин. В Иванове открылся интернет-магазин KDV (kdvonline.ru), где с экономией времени и денег, можно приобрести вкусы на все случаи жизни.

Компания KDV - это крупнейший в России производитель снеков и кондитерских изделий. Холдинг выпускает продукцию всем известных торговых марок: «Яшкино», «Бонди», «Кириешки», «Бабкины семечки» и так далее. Сейчас компания KDV активно открывает свои интернет-магазины по стране, тем самым, максимально приближая продукцию собственного производства к потребителю.

Преимущества виртуальной витрины:

- максимально широкий выбор (порядка 400 видов изделий);

- цены ниже розничных;

- бесплатная доставка до квартиры или офиса;

- оплата при получении.

В интернет-магазине KDV определиться с выбором не так-то просто: тут и всеми любимые вафли «Яшкино», и мармелад «Бонди» (кстати, победитель программы «Контрольная закупка»), шоколад «Яшкино», «Ozera», конфеты «Ореховичи», «Фруктовичи», «Кириешки», разнообразные батончики, карамель, шоколадные конфеты, чипсы и орешки. Для сторонников здорового питания – фруктовые батончики «Смарт Формула», мармелад из фруктового пюре «Озерский сувенир».

Среди новинок компании – черный и зеленый чай ETRE, щербет, крекер со злаками и пряными травами.

Чтобы оформить заказ в интернет-магазине KDV, достаточно сделать три шага:

Шаг первый: заходим на kdvonline.ru.

Шаг второй (неизбежны сладкие муки): зефир, пряники, шоколад, орешки, печенье, конфеты (выбираем что душе угодно).

Шаг третий: оформляем заказ, указывая удобный способ оплаты, время и место получения. Ждем курьера - и вот уже «сладости» стучатся в двери.

Кстати, интернет-магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами, для которых предусмотрены специальные, весьма выгодные условия.

В Иванове интернет-магазина KDV только начал свою работу, но уже сейчас это предложение можно назвать интересным и выгодным как для бюджета семьи, так и для бюджета компании. Потому что все мы пьем чай и любим сладкое. А если нет, то обязательно лакомимся мармеладом, орешками или щелкаем семечки.

Зачем тратить время на походы в супермаркет, если с интернет-магазином KDV (kdvonline.ru), можно с экономить и время, и деньги.

Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Групп»; юр.адрес: 634057, Томская область, Томск, проспект Мира, 20; ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001

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