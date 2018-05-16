День города: каким он будет

Проведение Дня города предполагает минимальные расходы бюджета, но программа будет насыщена событиями. О ключевых рассказал руководитель городского комитета по культуре Сергей Фролов. «У нас почти все новое, только площадки старые».
В этом году обойдутся без столичных музыкантов, праздничного шествия, зато оставят «Парад колясок» и «Город мастеров». Кроме того, конкурс фейерверков должен поразить всех, а уехать вечером домой получится без проблем и общественным транспортом.
Все подробности - сегодня вечером в программе «Актуально» на телеканале «Барс».