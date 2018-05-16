Эксплуатация помещений ивановского ТРЦ «Евролэнд» приостанавливается

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности организаций, расположенных в ивановском ТРЦ «ЕвроЛэнд».

В ходе проверки были выявлены нарушения по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Кроме того, магнитные запоры на эвакуационных дверях из помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, пожарные рукава пожарных шкафов №№ 3 и 4 не присоединены к пожарным кранам.

Также прокуратурой района установлено, что коридор цокольного этажа, ведущий в развлекательный клуб «Вегас», не оборудован системой противодымной вентиляции, отсутствует второй эвакуационный выход. Кроме того, имеются нарушения в деятельности указанных организаций при ведении необходимой документации, обеспечивающей противопожарную безопасность объекта, а именно: для помещения клуба и нулевого этажа не разработаны специальные технические условия, вследствие чего не произведен расчет пожарных рисков.

По результатам предоставления в прокуратуру района заключений контрольных (надзорных) органов прокуратурой района внесено 3 представления об устранении указанных нарушений в адрес руководителей данных организаций.

Возбуждено 5 дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: в отношении ООО «Вегас», директора данного общества, ответственного должностного лица ООО «АШАН», в отношении ООО «БИЗНЕС-ГРАНД», инженера пожарной безопасности данного общества. Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении находятся на рассмотрении в ОНД по городу Иваново.

«Кроме того, по фактам выявленных нарушений прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Иваново направлены исковые заявления об обязании ООО «Вегас», ООО «БИЗНЕС-ГРАНД» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в помещениях, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141, а также о приостановлении эксплуатации помещений, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куконковых, до устранения указанных нарушений требований противопожарной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.