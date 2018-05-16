2,4 миллиарда льготных кредитов получил регион на развитие сельского хозяйства

Об этом на заседании правительства региона заявил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
В прошлом году Минсельхоз подтвердил льготные кредиты ивановским сельхозпроизводителям на 81 миллион рублей. В текущем суммы выросли до 2,4 миллиарда. Одобрены 13 инвестпроектов по развитию агропромышленного комплекса Ивановской области. Среди них - 4 кредита на строительство животноводческих ферм: свинокомплекса компании «Дымов» на 60 тысяч голов и комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота племзавода им. Дзержинского. Оба - в Гаврилово-Посадском районе. Также получены кредиты на развитие двух молочных ферм на 400 коров в Савинском и Родниковском районах.