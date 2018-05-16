ЭСК «Гарант» намерена отключить от электроснабжения почти 2 тысячи потребителей

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил управляющий директор «Гаранта» Александр Иванов. Он отметил, что в мае начинается ремонтная кампания. На неё нужны деньги. Между тем, по итогам первого квартала текущего года дебиторская задолженность за энергоресурсы перед предприятием выросла до 40 процентов.
Самым эффективным средством в борьбе с должниками сбытовики видят отключения электроэнергии. Как пояснил Александр Иванов, в первом квартале от сети были «отрезаны» 972 потребителя. 90% из них вскоре свои задолженности погасили. В мае ЭСК «Гарант» планирует отключить от электричества 1100 юридических лиц. И 750 физических.