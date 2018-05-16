Житель Ивановской области зарезал брата на своем дне рождения

Вынесен приговор 52-летнему жителю Заволжска, признанному виновным в убийстве двоюродного брата.
Преступление было совершено в январе 2018 года. В ночь с 12-го на 13-е братья отмечали день рождения младшего из них. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт. На оскорбления старшего брата младший ответил двумя ножевыми ударами – в грудь и плечо мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
В итоге суд приговорил братоубийцу к 9,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.