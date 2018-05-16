В Иванове определены лауреаты знака отличия «Общественное признание»

На сегодняшнем заседании Ивановской городской думы были определены лауреаты знака отличия «Общественное признание».
В номинации «Социальная ответственность – гарантия успеха» лауреатом стал Алексей Шубин, президент общества с ограниченной ответственностью «Нейрософт».
В номинации «Сердце отдаю людям» - Валерий Шепелев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Продвагон», атаман Ивановского областного казачества.
В номинации «Сердце отдаю людям» - Александр Новосельский, заведующий кафедрой медицинской реабилитологии Института последипломного образования ивановской медакадемии.
В номинации «Человек-легенда» - Кирилл Балдин, заведующий кафедрой истории России ИвГУ.
В номинации «Моя малая Родина» - Нина Троицкая, председатель территориального общественного самоуправления «Лесное», и Владимир Волков, сотрудник хозяйственной части филиала «Ивтелерадио», народный умелец.
В номинации «Покой нам только снится» - Татьяна Боброва, председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Иваново.
В номинации «Будущее города мы создаем сегодня» - Никита Курочкин, руководитель Ивановского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
В номинации «Всю душу отдаю детям» - Рита Якимова, воспитатель детского сада комбинированного вида № 108», ветерана педагогического труда;
В номинации «Патриот земли Ивановской» - Дмитрий Зимин, краевед, директор ООО «Технотекс».
К слову, награждение руководителя ивановского МГЕР Никиты Курочкина вызвало споры. Против выступил депутат от КПРФ Александр Бойков. Главным доводом было, что Никита Курочкин ничего выдающегося не сделал. Однако его все равно наградили.