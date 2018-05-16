В Иванове молодые люди развлекались, прыгая по автомобилям

В распоряжении нашей редакции оказалась запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшая ночные развлечения юных ивановцев. Инцидент произошел на 1-й Полевой улице областного центра.
Компания, судя по всему, скучающих молодых людей проходила мимо припаркованных легковых автомобилей. Один из парней решил продемонстрировать свою удаль и запрыгнул на капот одной из машин. Тогда его приятель вызвался побить этот «рекорд» и стал прыгать с одной машины на другую. А находившаяся с парнями девушка снимала все это дело на свой мобильный телефон. Наверное, чтобы потом выложить видео где-нибудь в соцсетях. Как говорится, не запостил – не было. Вот только прыгуны не знали, что их снимает еще одна камера.