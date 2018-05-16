Шашлыки под запретом, откуда деньги на День города и классический грабеж с хорошим концом

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- День города Иваново – 2018. Какие мероприятия запланированы, и откуда деньги на праздник?
- Шашлыки под запретом. Надолго ли? В каких городах? И что ивановцы могут предложить любителям барбекю?
- Классический грабеж: попросили прикурить, а потом ограбили. Но все закончилось хорошо.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.