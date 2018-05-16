Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе

В этом году в Ивановской области «Т Плюс» собирается инвестировать в реконструкцию магистральных сетей и техническое перевооружение беспрецедентную сумму.
Директор филиала ПАО «Т Плюс» Александр Королёв сообщил: «В Иваново мы направляем более 500 миллионов рублей. В том числе 300 миллионов это инвестиции. Остальное - ремонтный фонд. Мы планируем провести 100% диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей и реконструировать 6,5 километров, то есть заменить. По результатам гидравлических испытаний будут заменены все дефектные участки, которые выявятся в процессе испытаний»
Подготовка к гидравлическим испытаниям начнется в эти выходные. А на следующей неделе будет дан старт самой опрессовке. В этом году «Т Плюс» будет проводить её совместно с «Гортеплоэнерго». Как было отмечено, это более эффективно и позволит сократить сроки испытаний. Тепловики постараются сделать так, чтобы на каждый участок уходило не более 10 дней.