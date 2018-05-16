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Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове

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Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове


Опубликована предварительная программа фестиваля "День города для людей», который проводится уже не в первый раз.
ЗДЕСЬ, например, можно посмотреть, как это было в 2017 году.
 
В 2018 году на Дне города 19 мая площадка фестиваля будет в этот раз в Дербенев-центре (Жиделева, д.21)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. Следить за изменениями можно в группах ВКонтакте, Фейсбук.

СЦЕНА 
11:00-11:15 Традиционная фитнес-разминка 
11:15-11:30 Танцевальный МК Derbenev Eco-Sport
12:00-13:00 ЗУМБА
13:00-13:05 Шоу детской студии балета Plie 
13:05-13:45 Шоу и МК по афро и сальсе 
Студии парных танцев LaVi! 
13:45-14:00 Шоу Derbenev Eco-Sport
14:00-14:40 Шоу и МК КАПОЭЙРА!
14:40-15:10 Шоу и МК КРАВ-МАГА ERa Club
15:10-16:00 Fashion-шоу и МК BEAUTY HOME
16:00-17:00 Дефиле View Models 
17:00 Взять НиК 
17:40 Весна в Сан-Бликко 
18:50 ЭРГФУ им. В. Ложкина
19:45 Дед Архимед
21:00 УНДЕРВУД  
23:00 NIGHT DISCO
  
На площади: 
ИГРОТЕКА WOOD GAMES
ВЫСТАВКА КСЕНИ КОРСАР
РОЛЛЕР-ШОУ FOX SKATERS
МАСТЕР-КЛАСС ПО РИТМИКЕ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЖОНГЛИРОВАНИЮ
АРЕНА ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ
КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, BACKSTAGE

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 11:00-16:00 
Игротека от КвестКафе
Спортивные и творческие мастер-классы 
Игра по станциям от конкурса "Ребёнок Года" 

ВТОРАЯ СЦЕНА
16:00 Ганс растерял Андерсен 
17:00 В Космос Верят! 
18:00 Осторожно! Море 
19:00 Праздник 
20:00 Дима Лигроне 
21:00 Портовые Краны 
+ Роман Zotff 

ХОЛЛ
13:00-14:00 МК "Картонные птицы" (детям)
14:00-15:00 МК "Карнавальные маски" (детям)
15:00 СТАРТ ИГРЫ В КЛАДЫ
15:30-16:30 МК Панно в технике String Art (взрослым) 

Весь день на площади ярмарка.

Официальную программу ДНЯ ГОРОДА на других площадках можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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