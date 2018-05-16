Лента новостей

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Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове

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В Иванове ушедший из общежития на экзамен студент найден погибшим

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«Текстильщик» уверенно обыграл «Торпедо»

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Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе

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Шашлыки под запретом, откуда деньги на День города и классический грабеж с хорошим концом

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В Иванове молодые люди развлекались, прыгая по автомобилям

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В Иванове определены лауреаты знака отличия «Общественное признание»

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Житель Ивановской области зарезал брата на своем дне рождения

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В Иванове ремонтируют подземный переход на площади Пушкина

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В Иванове построят город из экологичного картона

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В Иваново на конференцию съедутся колопроктологи

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ЭСК «Гарант» намерена отключить от электроснабжения почти 2 тысячи потребителей

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2,4 миллиарда льготных кредитов получил регион на развитие сельского хозяйства

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Эксплуатация помещений ивановского ТРЦ «Евролэнд» может быть приостановлена

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День города: каким он будет

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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах

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В Иванове инвалидам будут предоставлять имущество на безвозмездной основе

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Готов проект по благоустройству Палеха

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В Иванове 17 «дворовых» миллионов уйдут на общественные территории

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Ивановские депутаты обсудили сокращение срока повторного погребения до 10 лет

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В Иванове перевозчика наказали за самовольное изменение автобусного маршрута

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В Иванове автодороге присвоили статус улицы

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В Ивановской области пьяный водитель разбился на своем кроссовере

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Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

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В Иванове пройдет фестиваль баскетбола 3х3

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На дорожную разметку в Иванове потратят 5,3 млн рублей

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В Иванове пройдет парад мужских ремёсел

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Движение по мосту через Нерль в Гаврилово-Посадском районе вновь открыли

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В Ивановской области пенсионерка украла 4 кг мяса, 2 курицы и 2 кг пельменей

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В Иванове проведут фольклорный флешмоб

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Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды

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В пруду на территории коллективных садов в Шуе найден труп мужчины

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Прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО

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В День города в Иванове будет запрещена продажа алкоголя

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 мая

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Семь депутатов Ивановской городской Думы готовы подать в отставку

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ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

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"Тайный визит" губернатора области в Палех: на кону 100 миллионов

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Три торговых центра в Иванове могут закрыть

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Чиновники и права потребителей, штраф за не свое место на парковке и онлайн-кассы в помощь

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В Ивановской области стадо коров повредило автомобиль

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В Иванове пройдет региональный этап международного фестиваля «Локобол»

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В регионе объявлен новый конкурсный набор в рамках кадрового проекта «Команда Губернатора»

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В подвале дома на улице Шубиных в Иванове больше недели не могли откачать воду

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Студенты попросили Воскресенского принять участие в губернаторских выборах

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Установка общедомовых счетчиков на тепло в Иванове стала камнем преткновения

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Ивановцы, поставившие лучший в стране спектакль о Холокосте, поедут в Иерусалим

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В Иванове установлена стоимость электронных проездных билетов

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Дачный фестиваль в Плёсе пройдет в два этапа

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Фонтан в ивановском Сквере мастеров обещают открыть в середине июля