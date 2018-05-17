В Аптечном переулке Иванова будут танцевать драконы и стоять живые статуи

Около 20 мероприятий состоятся в День города Иваново на территории молодежного «Арт-Арбата» в Аптечном переулке.
С 13.00 здесь начнут работать сразу три сцены, где выступят творческие коллективы МКУ «Молодежный центр» и МБУ «Восток», в том числе Школа черлидинга «Задор», танцевальная студия 20/14, студия исторического танца «Макама». Зрителей ждут танцевальные поединки «UNIVERSE Dance Center», хастл-party, выставка-ярмарка Hand-Made изделий, различные мастер-классы от танцев до гончарного мастерства.
На «Арт-Арбате» можно будет поиграть в настольные игры Го, сделать аквагримм, поучаствовать в разминке от фитнес-клуба «World Class», сфотографироваться с живыми скульптурами, продегустировать настоящий китайский чай на чайной церемонии Московского чайного дома.
В программу молодежной площадки также входят показательные выступления и мастер-классы от ведущих региональных федераций восточных единоборст - ушу, кобудо, кендо. Организаторы обещают зрелищный танец дракона, поединки на японских мечах, выставку традиционного окинавского и китайского оружия, а также такие аттракционы как стрельба из японского лука Юми и тамэсигири (рубка мечом специальных соломенных ковриков) с завязанными глазами.Организаторы «Арт-Арбата» также готовят выставку старинных велосипедов, мототехники и современных автомобилей.