Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 мая

По информации городского управления благоустройства, 17 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Фрунзе, 4-й Деревенской, Спартака, Сарментовой, 8 Марта (узкая часть), в 8-м Завокзальном переулке, на перекрестке Пограничного переулка и улицы Карла Маркса. Также будут проводиться работы по восстановлению покрытия на остановке общественного транспорта у дома №5 на улице Парижской Коммуны.
Профилирование покрытия автогрейдером будет идти на улицах Майской и Мичурина.
Восстановление покрытия с применением инертного материала пройдет на 2-й Полевой улице (участок от улицы Мякишева до ул. 10-я Земледельческая) и 1-й Полевой вдоль дома № 59.