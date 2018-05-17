Лента новостей

 92

Главное IT-событие Иванова пройдет 31 мая

 155

За два месяца ивановская «Ласточка» перевезла более 77 тысяч пассажиров

 126

В Ивановской области проведут акцию «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов

 4094

Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах

 529

В День города ивановцев ждут цигун, индиго и здоровое питание

 400

Состоялся аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта Богданихской школы

 1101

Детский парк в Шуе пополнился новыми деревянными скульптурами

 333

Более 30 рок-групп из Ивановской области и городов «Золотого кольца» выступят в День города в Арт-сквере

 310

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 мая

 1406

В Иванове открывается новый сезон Федеральной регбийной лиги

 481

В Аптечном переулке Иванова будут танцевать драконы и стоять живые статуи

 597

В Ивановской области продолжаются лесные пожары

 3409

Камера зафиксировала как на пешеходном переходе сбили человека

 3414

Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове

 8911

В Иванове ушедший из общежития на экзамен студент найден погибшим

 7032

«Текстильщик» уверенно обыграл «Торпедо»

 2835

Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе

 2707

Шашлыки под запретом, откуда деньги на День города и классический грабеж с хорошим концом

 5128

В Иванове молодые люди развлекались, прыгая по автомобилям

 4037

В Иванове определены лауреаты знака отличия «Общественное признание»

 1970

Житель Ивановской области зарезал брата на своем дне рождения

 2142

В Иванове ремонтируют подземный переход на площади Пушкина

 1956

В Иванове построят город из экологичного картона

 2774

В Иваново на конференцию съедутся колопроктологи

 2163

«ЭСК Гарант» намерена отключить от электроснабжения почти 2 тысячи потребителей

 1607

2,4 миллиарда льготных кредитов получил регион на развитие сельского хозяйства

 8759

Эксплуатация помещений ивановского ТРЦ «Евролэнд» может быть приостановлена

 6895

День города: каким он будет

 3079

В Иванове инвалидам будут предоставлять имущество на безвозмездной основе

 2054

Готов проект по благоустройству Палеха

 1927

В Иванове 17 «дворовых» миллионов уйдут на общественные территории

 4220

Ивановские депутаты обсудили сокращение срока повторного погребения до 10 лет

 2519

В Иванове перевозчика наказали за самовольное изменение автобусного маршрута

 2463

В Иванове автодороге присвоили статус улицы

 4280

В Ивановской области пьяный водитель разбился на своем кроссовере

 4874

Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

 2364

В Иванове пройдет фестиваль баскетбола 3х3

 1172

На дорожную разметку в Иванове потратят 5,3 млн рублей

 1131

В Иванове пройдет парад мужских ремёсел

 986

Движение по мосту через Нерль в Гаврилово-Посадском районе вновь открыли

 1397

В Ивановской области пенсионерка украла 4 кг мяса, 2 курицы и 2 кг пельменей

 1250

В Иванове проведут фольклорный флешмоб

 3080

Цены на бензин и дизтопливо в Иванове вновь ставят рекорды

 3341

В пруду на территории коллективных садов в Шуе найден труп мужчины

 2497

Прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО

 3020

В День города в Иванове будет запрещена продажа алкоголя

 1884

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 16 мая

 3989

Семь депутатов Ивановской городской Думы готовы подать в отставку

 3144

ПОСЛУШАЙТЕ! Насколько безопасны аттракционы в Ивановской области

 5218

"Тайный визит" губернатора области в Палех: на кону 100 миллионов