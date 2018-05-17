Более 30 рок-групп из Ивановской области и городов «Золотого кольца» выступят в День города в Арт-сквере

19 мая, в День города Иваново, на территории Арт-сквера (пересечение улиц 10 Августа и Марии Рябининой) для ивановцев вновь заработает молодежная рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца».
В период с 11.00 до 16.00 часов на сцене выступят более 30 коллективов - участники и призеры различных областных и межрегиональных рок-фестивалей. Среди них рок-группы из Иванова и Ивановской области, а также городов «Золотого кольца России».
Для гостей Арт-сквера прозвучат как авторские композиции, так и произведения отечественных и зарубежных исполнителей.