Детский парк в Шуе пополнился новыми деревянными скульптурами

16 мая были завершены работы по установке трех деревянных скульптур в детском парке Шуи. К лавочке с изображением гармониста, матери с ребенком и шуйской колокольни, установленной в прошлом году, добавились фигуры Бабы Яги, Деда Берендея и собаки.
Как рассказали в шуйской мэрии, все эти скульптуры были изготовлены мастерами-резчиками по дереву из Москвы и Владимира в рамках ремесленного фестиваля «Шуйский студенец». После фестиваля фигуры некоторое время стояли на Центральной площади, затем до наступления тепла хранились на территории Шуйского социально-культурного комплекса. Перед тем, как занять место в детском парке, они были обработаны от влаги и гниения.
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя