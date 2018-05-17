Состоялся аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта Богданихской школы

Как мы сообщали ранее, в деревне Богданиха Ивановского района в следующем году начнут строить новую школу. Она будет рассчитана на 425 учеников. На сайте госзакупок был объявлен аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта. Максимальная цена контракта – 6,5 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены в 2 этапа. 1 этап: выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства, согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. 2 этап: привязка типового проекта к местности, проведение государственной экспертизы.

Все работы должны быть выполнены до сентября текущего года. Оплачиваются из муниципального бюджета. А вот строиться школа будет в рамках федеральной программы на условиях софинансирования. Заявка на включение в профильную программу уже одобрена.

Сегодня в администрации Ивановского района сообщили, что аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации проведен. Определена подрядная организация. Муниципальный контракт будет заключен после 18 мая 2018 года.