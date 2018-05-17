В День города ивановцев ждут цигун, индиго и здоровое питание

Еще одной альтернативной празднования Дня города Иванова в третий раз станет эко-площадка на территории «Nimloft» (фабрика НИМ, ул. Жиделёва, 1).

Начнется мероприятие в 10 часов утра торжественным шествием от памятника Я. П. Гарелину на фабрику НИМ. Далее в 11 утра на набережной Уводи на территории «Nimloft» пройдёт открытое занятие по йоге, комплекс «цигун». В течение дня будут работать более 10 локаций, среди них - «Лекторий», мультифэндом «Чистые игры», экологический интерактив для детей «Картонный город», показ эко-фильма.

Гостей праздника ждут мастер-классы по танцам и музыке, выставки интерьерных и полигональных животных, полезная еда от «GOOD FOOD», показ мод. Завершится эко-день города выступлением музыкальных групп «Шефанго Band», «VaLeN Brass Band», «О.К.Е.А.Н 5»и салютом.

Особый акцент организаторы сделали на отдельной зоне для детей и их родителей. На площадке будут работать познавательные и обучающие мастер-классы: «Уголок безумного профессора», «Кулинарные соревнования с дальнейшим поеданием своих творений» и многие другие. А модельное агентство «INDIGO» научит фото-позированию и популярному танцу «Вог».

«Экологичность питания, мышления, бизнеса и образа жизни в целом сейчас популярно по всему миру. Поэтому мы, инициативная молодёжь при поддержке администрации города, сделали акцент именно на этом. В прошлые годы нашу площадку посетило 7 тысяч человек, в этом году мы ожидаем еще больше гостей», - подчеркивают организаторы.

Полная программа эко-дня города доступна здесь.