Главное IT-событие Иванова пройдет 31 мая

Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»!

На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети Интернет, Студия Profi, Promopilot. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.

Посмотрите, что вы узнаете:

● Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам;

● Что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться;

● Как подключить онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ;

● Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании;

● Новые технологии и маркетинговые «фишки» для интернет-магазинов;

● Как запомнить 100500 клиентов, если каждый из них особенный;

● Истории успеха реальных интернет-проектов и многое другое.

Для кого семинар? Для всех, кто имеет интернет-магазин или только задумывается о его создании. Для тех, кто мечтает привлечь новых клиентов и считает свои деньги.

Ознакомьтесь с программой семинара

Для бесплатного участия зарегистрируйтесь.

Дата и время: 31 мая в 10:00

Место проведения: Ивановская Филармония, ул. Красной Армии, дом 8/2

Вы слишком заняты и у вас нет времени на семинар? Чем же вы занимаетесь, если не можете выделить всего 5 часов для своего бизнеса и профессионального роста. Приходите на семинар и решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.

Почему необходимо участвовать?

● Вы получите 5 тонн ценных советов для роста бизнеса бесплатно;

● Вам станут доступны 12 новых инструментов электронной коммерции, о которых еще мало кто знает;

● Даже на бесплатном семинаре вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Спешите зарегистрироваться - осталось всего 19 мест, а трансляции и видеозаписи мероприятия не будет.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «Студия Profi» по телефону +7(4932) 58-44-88 или по e-mail office@profi-studio.ru.

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