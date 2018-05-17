В Ивановской области проведут акцию «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов

Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» организовали акцию «Красная гвоздика». Все желающие могут пожертвовать любую сумму на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
В Ивановской области федеральная акция стартует 19 мая на территории Иванова, Кохмы, Родниковского и Шуйского районов.
В рамках акции «волонтеры Победы» будут ходить по улицам, паркам, скверам и многолюдным местам города и предлагать всем жителям приобрести за любое пожертвование значок «Красная гвоздика» - символ Фонда и помощи ветеранам. Все собранные денежные средства по итогу акции будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий Ивановской области.
Акция продлится до 22 июня.