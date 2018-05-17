За два месяца ивановская «Ласточка» перевезла более 77 тысяч пассажиров

За два месяца курсирования электропоездами «Ласточка» по маршруту Москва – Иваново – Москва было перевезено 77,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
Напомним, поезда «Ласточка» курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по 2 рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново.
В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания – бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку, в том числе и с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.
Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Москва – Иваново можно за 90 суток до отправления во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».