В Иванове студентам-должникам предоставят возможность сдать книги в «научку» без штрафа

18 мая в 13.15 в рамках студенческого проекта «Живая книга» на площадке у корпуса А ивановского энергоуниверситета (у Дудинской сирени) состоится поэтический турнир «Свои», посвященный 100-летию Ивановской области.
В исполнении студентов и сотрудников ИГЭУ прозвучат стихи поэтов Ивановского края – Михаила Дудина и Николая Майорова, Владимира Жукова и Николая Смирнова, Николая Колоколова и других. В рамках проведения турнира будут подведены итоги III открытого конкурса поэзии и малой прозы «Проба пера». Участники конкурса впервые публично представят свои авторские произведения гостям мероприятия.
Во время турнира библиотека университета также проведет специальную акцию совместно с Центральной универсальной научной библиотекой. Необычным «гостем проекта» станет библиомобиль. Посетив его с читательским билетом библиотеки ИГЭУ с 12.00 до 14.00, студенты-должники смогут сдать книги без штрафа. Также в передвижном библиокомплексе будет работать обменная бук-полка с популярными произведениями художественной литературы.
Лучших чтецов и активных участников турнира «Свои» ждут призы от организаторов. Все гости и зрители смогут принять участие в голосовании и определить одного из победителей турнира – обладателя приза зрительских симпатий.