Как «Серебряный город» отпразднует День города Иваново

Ивановский торговый центр «Серебряный город» готовит большую развлекательную программу в честь Дня города. Детей и взрослых ждет множество развлечений, квестов, перфомансов, мастер-классов и конкурсов с призами.
Атриум:
13:00-14:00 - Детская анимация «ЗаФИКСИруйся» в науке.
14:00-16:00 - Концертно-развлекательная программа «С любовью к городу».
Участвуйте и выигрывайте подарки от партнеров ТЦ:
- сертификаты от базы отдыха «Кантри Хоум» на 1000 рублей;
- сертификаты от базы отдыха «Кантри Хоум» на посещение бани;
- сертификаты от базы отдыха «Кантри Хоум» на посещение веревочного парка;
- сертификаты на 500 рублей от центра развлечений А113;
- сертификаты от кофейни «Вафля House» на 500 рублей;
- сертификаты на 500 рублей от кофейни «Шоколадница»;
- сертификаты от ресторана «Пицца-Рицца» на целую пиццу;
- приятные сувениры от «Серебряного города».
16:00-18:00 - Фестиваль «Больших игр»: шашки, твистер, дженга
Набережная:
16:00 – 19:00 - Выступление кавер-группы «Счастье».
«Серебряный парк»:
12:00-13:00 - Квест: тайны «Серебряного парка».
13:00-14:00 - Шоу Профессора Николя.
14:00-15:00 - Творческий мастер-класс «Рисуем лето».
Маленьких гостей ожидают сладкие подарки. Все мероприятия бесплатные, оплачивается только входной билет в «Серебряный парк».
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