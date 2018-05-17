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Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся

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Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся
В храме Вознесения в честь одноименного праздника отслужили первую литургию
17.05.2018, 12:44
759 0
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Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся

Сегодня православные отмечают праздник Вознесения Господня. В честь этого свои двери для прихожан открыл храм Вознесения. Его возводили около 10 лет. В 2008 году заложили камень, начали собирать средства на строительство. И только в 2011 начались работы. А крест поставили лишь в 2015 году.

По задумке автора архитектурного проекта и представителей духовенства новый храм Вознесения Господня - прообраз утраченного в советские годы одноименного храма. Он был сооружен в 1851 году по проекту знаменитого архитектора К.А. Тона (автора храма Христа Спасителя в Москве). Православную крепость восстановили, правда, не на историческом месте (ныне там находится «РИАТ-ЗАРЯ»).

Храм Вознесения - один из самых крупных в Иванове. Высота достигает 64-х метров с крестом. Пока внутри предстоят масштабные отделочные работы. В будущем планируют открыть смотровую площадку под пятью куполами храма.

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