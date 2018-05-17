Сбитую в Кохме девушку доставили в ОКБ с травмами головы

Ранее мы публиковали запись с видеорегистратора, на которой автомобиль сбивает девушку. В пресс-службе УМВД по Ивановской области рассказали некоторые подробности этого ДТП.
Дорожный инцидент произошел 16 мая в Кохме на улице Ивановской. 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 26-летнюю девушку, когда та переходила нерегулируемую «зебру». С травмами головы, ушибами и ссадинами пострадавшую доставили в областную клиническую больницу.
Водитель был трезв. На него составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).