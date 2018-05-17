В Иванове выявили более 70 фактов ненадлежащего содержания фасадов

С начала мая во время проверок улиц областного центра выявлены факты ненадлежащего содержания фасадов более чем 70 объектов. Об этом сегодня сообщили в городском управлении муниципального контроля. По результатам проверок собственникам зданий и сооружений выданы требования на устранение нарушений. Дополнительно составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, в ходе рассмотрения которых на виновных лиц наложены штрафы.

Проверки состояния фасадов зданий областного центра проводятся ежедневно. Как пояснили в городском управлении муниципального контроля, согласно требованиям законодательства, владельцы зданий и сооружений обязаны не допускать технических неисправностей фасадов, нарушения их внешнего вида. Недопустимы повреждение и загрязнение поверхности фасадов, наличие подтеков, шелушения окраски, трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждения кирпичной кладки, отслоения защитного слоя железобетонных конструкций и т.д.

Также собственники должны содержать в порядке элементы фасадов – ограждения, входные группы, цоколи, карнизы и т.п. Владельцы зданий обязаны регулярно проводить помывку, покраску, текущий ремонт фасада и его элементов. В случае появления повреждений и загрязнения меры по устранению должны приниматься безотлагательно.

У стен запрещено складирование тары, строительного и бытового мусора.

Не допускается размещение на фасадах рисунков, надписей, граффити, несанкционированных информационных материалов и конструкций.

В случае непринятия мер в отношении виновных лиц предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 60 тысяч рублей.

«Внешний вид фасадов зданий создает общий облик города. Тем самым, он зависит, в том числе, от каждого из собственников объектов недвижимости», - напомнили в управлении муниципального контроля.

Более того, повреждения фасадов и их элементов могут стать причиной нанесения вреда здоровью жителей областного центра (например, в случае падения частей кладки и штукатурки на граждан с высоты, повреждения ступеней на входе в здание и т.д.).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново