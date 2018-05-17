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Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах

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Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
17.05.2018, 14:14
332 0

Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах сотрудниками таможенных постов Владимирской таможни, расположенных в Ивановской области. В результате были выявлены нарушения.

Так, в частности, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ряда должностных лиц таможни не в полном объеме были отражены необходимые сведения о счетах в банковских организациях.

В связи с этим транспортной прокуратурой начальнику Владимирской таможни внесено представление. По результатам его рассмотрения трое сотрудников этого органа привлечены к дисциплинарной ответственности.

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