Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах

Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах сотрудниками таможенных постов Владимирской таможни, расположенных в Ивановской области. В результате были выявлены нарушения.
Так, в частности, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ряда должностных лиц таможни не в полном объеме были отражены необходимые сведения о счетах в банковских организациях.
В связи с этим транспортной прокуратурой начальнику Владимирской таможни внесено представление. По результатам его рассмотрения трое сотрудников этого органа привлечены к дисциплинарной ответственности.