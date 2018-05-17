В Плёсе впервые в России представят неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой

19 мая в Доме-музее Исаака Левитана в Плёсе впервые в России будет представлен неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой из частной коллекции. Портрет приобретен на аукционе в Нью-Йорке коллекционером из города Химки Московской области - Максимом Селиховым.
«Посетители выставки получат возможность узнать, кто был автором портрета, подписанного лишь буквами «НБ». И действительно ли с холста на нас смотрит ученица и муза выдающего русского пейзажиста?», - говорится в сообщении департамента культуры и туризма Ивановской области.
130 лет назад Исаак Левитан, Алексей Степанов и Софья Кувшинникова впервые приехали в Плес и проживали в нынешнем Мемориальном Доме-музее И.И. Левитана, который был открыт в 1972 году.
Познакомиться с портретом можно будет до 30 сентября текущего года.