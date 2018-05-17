Житель Владимирской области обокрал предпринимателя из Нижнего Новгорода в ивановском ТЦ

Житель Владимирской области обокрал предпринимателя из Нижегородского региона в ивановском торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Силовики не указывают название торгового центра, но предположительно это произошло в «РИО».
Бизнесвумен, приехавшая в Иваново за товаром, оставила тележку с приобретенными ценностями в одном из павильонов. Ненадолго. Но этого времени вполне хватило 32-летнему владимирцу, чтобы стянуть её имущество. Воришку задержали сотрудники вневедомственной охраны и передали полиции. Причиненный предпринимателю ущерб - 15 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.