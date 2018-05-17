В Иванове установлены сроки опрессовки

Вопросы прохождения гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-2 обсуждались сегодня на заседании комиссии по жизнеобеспечению города Иваново, которое провёл начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Растатуров. В этом году опрессовка будет проводится совместно владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», ОАО «Ивановская городская теплосбытовая компания» и АО «Ивгортеплоэнерго».

Подача горячей воды будет прекращена с 00:00 20 мая до 23:55 26 мая 2018 г. по следующим адресам (список может быть уточнен):

ул. 1 Сибирская 15

ул. 3 Нагорная 12

ул. 10 Августа 20а, 56, 56а, 58, 23, 7, 73/12, 65,

проезд 10-й 16, 18, 8, 2, 20, 51,

проезд 13-й 1,

проезд 14-й 10, 17, 2, 2а, 8а,

проезд 15-й 1, 5, 7,

ул. 8 Марта 17, 19, 29, 33, 21, 25, 35,

ул. 9 Января 11, 5, 28, 9, 4,

пер. 9 Января 3

ул. Академика Мальцева 4,

ул. Андрианова 2, 22,

ул. Арсения 11, 20, 42, 22/14, 53,

ул. Багаева 11, 25/1, 37, 33,

ул. Батурина 10а, 15, 17,

ул. Благова 42

ул. Богдана Хмельницкого 3, 4, 6, 7, 9, 28, 30, 30а, 54, 65, 67, 71,73

ул. Большая Воробьевская 26,

ул. Бубнова 47, 72, 74, 76, 49

ул. Варенцовой 12/3, 17/1, 20/9,

ул. Велижская 10, 72, 10б, 12, 14, 58, 58а, 62, 64, 66,51,55,57,63

ул. Владимирская 5,

ул. Войкова 20, 21, 22, 27, 29/13,

ул. Вокзальная 1,

ул. Володарского 1, 11, 5, 13, 3, 32, 7,

ул. Вольная 10, 12, 14, 5,

ул. Гагарина 15, 17,

ул. Генерала Горбатова 11, 1а, 5а, 17а, 2, 2а, 3, 5, 7,

ул. Генкиной 33, 60,

пер.Герцена 1/9,

ул. Герцена 14/4, 29, 15, 20, 28, 28а, 3, 31, 5, 30, 7,

ул. Гнедина 10, 13, 13/2, 15, 8,

ул. Громобоя 16/50, 18, 32а, 36, 3/25, 8,13,15

ул. Демидова 10, 12, 6,

ул. Деревенская 1-я 2,

ул. Дзержинского 1, 10, 8а, 2, 42, 49, 51,

ул. Динамовская 2, 4,

ул. Дунаева 15, 36, 38, 40, 46, 48, 75, 17, 42,

ул. Ермака 11, 15, 20в, 31, 33, 40/9, 43, 9, 7г,

ул. Жарова 8,

ул. Жиделева 16, 29, 27а,

ул. Жугина 12

пер. Заречный 3,

пер. Зарядьевский 2-й 2/10,

ул. Зверева 14, 16, 37, 7/2, 9а,

ул. Зеленая 36,

ул. Земляная 10, 12, 4/2,

ул. Инженерная 2а, 2г, 2д, 2е,

пер. Инженерный 5,

ул. Калинина 10, 4, 12, 2, 8, 22, 22/2, 6, 13/15, 20, 17, 24, 31/20, 48, 50, 5, 52, 7, 3,

ул. Калужская 2,

ул. Капитана Петрачкова 1,

ул. Каравайковой 124, 130, 126, 137а, 140, 134, 141, 50,

ул. Карла Маркса 28, 34, 42/62, 44,

ул. Карьерная 57, 71,80

ул. Кирова 10, 12, 14, 18/2, 16, 8, 4, 6,

ул. Коллективная 26, 7, 9, 5,

ул. Колотилова 10, 39, 48, 54/21, 56, 58, 66, 50,

ул. Кольчугинская 1/3, 10а, 3а, 5, 5а,

ул. Коммунальная 1,

пер. Коммунальный 13а, 17, 17а, 18, 20, 22, 24

ул. Комсомольская 10, 5, 19, 8, 7, 35, 54, 41, 43, 19а,

ул. Конспиративная 4,

ул. Королева 6,

ул. Косарева 11, 5, 7, 9,

ул. Косякова 1,

ул. Красных Зорь 11, 2, 4, 4а, 6а, 7, 9,

ул. Крутицкая 24,

ул. Кузнецова 42/32, 46, 48, 48а, 61, 54,

ул. Лагерная 1-я 20, 22,

ул. Лежневская 36,46

пр. Ленина 100, 112а, 88, 90, 98, 11, 7, 138, 23, 49, 59, 61, 67, 73, 69,

ул. Ленинградская 6,

ул. Марии Рябининой 33/28, 6,

ул. Мархлевского 15, 17, 31, 31а, 34/45, 38, 40,

ул. Маяковского 26,

ул. Международная 1, 21,

ул. Межевая 3-я 5, 7,

ул. Меланжевая 1-я 4,

ул. Меланжевая 6-я 6,1

ул. Менделеева 16, 23, 7,

ул. Минеевская 1-я 1, 2,

пер. Минеевский 16,

ул. Мира 5,

ул. Московская 10, 12, 26,

ул. Набережная 5,

ул. Наговицыной-Икрянистовой 2, 4,

ул. Новая 1, 7, 9, 10, 11/6, 8, 13, 15, 3, 4, 5,

ул. Окуловой 14,

ул. Огородная 1,

ул. Октябрьская 10/68, 11, 12, 14, 16, 18,

ул. Палехская 11, 13, 14, 7,

ул. Парижской Коммуны 13,13а, 16а, 18, 20а, 5б, 5в,

ул. Первомайская 3-я 3,

ул. Первомайская 5-я 4,

пер. Пограничный 11, 3, 15/12, 68, 26,

ул. Полка Нормандия-Неман 49, 51, 53,

ул. Поселковая 2,

ул. Почтовая 19, 5,

ул. Поэта Майорова 16, 21, 18, 23,

ул. Поэта Ноздрина 15, 17, 19, 26, 28, 7,

ул. Пролетарская 1, 2а, 2, 20, 44, 44а, 6, 8, 22,

ул. Пророкова 5,

ул. Пушкина 1/14, 31, 45, 29/12, 33, 48, 5, 7,

ул. Рабочая 11/24,

пер. Рабфаковский 1-й 1а, 3,

пл. Революции 8,

ул. Ремизная 3, 3а,

ул. Садовая 11, 28, 35, 32, 43, 75, 9,

ул. Сакко 3, 33а, 37, 37а, 41, 44,

ул. Самойлова 10, 12, 13, 15, 6, 8, 5,

ул. Сарментовой 10, 4, 6, 2, 9,

ул. Свободная 17, 9,

пер. Свободный 5,

ул. Семенчикова 22,

пер. Слесарный 13, 15,

ул. Смирнова 10а, 10б, 80, 95, 87, 91, 93, 93/2, 93а,

ул. Советская 14, 24, 3, 47, 50, 55, 57, 6,

ул. Соликамская 26, 28, 30,

ул. Солнечная 5,

ул. Сосневская 10-я 107,

ул. Сосневская 10-я 109,

ул. Сосневская 4-я 45,

ул. Сосневская 9-я 122, 126,

ул. Сосновая 14, 5,

ул. Союзная 4, 6, 8,

пер. Союзный 5,

ул. Спортивная 4,

пер. Спортивный 1-й 1,

ул. Станко 22, 30, 36,

пер. Степанова 1/2,

ул. Степанова 10

пер. Столярный 27/10,

ул. Стрелковая 2, 5,

ул. Строительная 13/21, 8, 3, 6,

ул. Суворова 11, 3, 13/13, 42, 5, 15/16, 25, 9а,76,78

ул. Танкиста Александрова 15, 3, 5, 3а,

ул. Танкиста Белороссова 1, 24, 2,

ул. Ташкентская 5, 11, 13, 18, 20, 57, 9, 14, 40, 42, 44, 64

ул. Театральная 13, 19, 15,

пер. Тесный 10/5, 14,

ул. Тимирязева 56,

ул. Типографская 6,

ул. Торфмаша 2-я 12, 4, 6/7, 8/10,

ул. Третьего Интернационала 33, 42,

пер. Узловой 3,

пер. Фигурный 10, 12, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 8,

ул. Фролова 28,

пер. Фруктовый 4,

ул. Фрунзе 11/2, 13/1, 2, 21, 23,31

ул. Фурманова 10, 12, 26,

ул. Футбольная 2,

ул. Хрустальная 2/1, 3, 5,

ул. Черниковых 31, 33,

пр. Шереметевский 141, 153, 74а, 18, 20, 24, 18а, 26, 28, 57, 72а, 74, 82, 72б, 72в, 74б, 82а, 91, 92, 96,

ул. Шестернина 1, 10, 2, 3, 4,

ул. Шошина 10, 13, 15, 17, 2, 4,

ул. Энтузиастов 1а,

ул. Якова Гарелина 12, 17, 19, 37,

ул. Ярославская 12, 14.

На заседании комиссии Дмитрий Растатуров рекомендовал руководителям управляющих организаций незамедлительно организовать подачу воды потребителями после сообщения об окончании гидравлических испытаний. Кроме того, коммунальщики должны оперативно сообщать в ресурсоснабжающие организации о фактах провалов грунта или разлива воды в местах прохождения коммуникаций.

Также на заседании комиссии по жизнеобеспечению обсуждался вопрос о введении в коммерческую эксплуатацию общедомовых приборов учета. Как сообщил Дмитрий Растатуров, ОДПУ должен быть «запущены» на всех домах с потреблением свыше 0,2 Гкал/час в срок до 15 сентября.

Начальник управления ЖКХ поблагодарил управляющие компании, которые организовали субботники по уборке дворовых территорий. Однако он напомнил коммунальщикам, что необходимо своевременно вывозить собранный мусор, в том числе ветки после проведения кронирования деревьев. Рейды по проверке санитарного состояния контейнерных площадок будут в ближайшее время проводить специалисты управления муниципального контроля.

Кроме того, Дмитрий Растатуров поручил управляющим компаниям в срок до 15 июня разместить в подведомственных домах объявления о местах и времени сдачи ртутьсодержащих ламп. Договора об утилизации этих опасных отхода все УК заключили со специализированными организациями, однако жители не знают, куда сдавать старые лампы.